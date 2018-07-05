كل شيء

صحيفة.. البايرن يضم الفرنسي بنجامان بافار

05 يوليو 2018 | 15:26 GMT
صحيفة.. البايرن يضم الفرنسي بنجامان بافار
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kh0g
/ Reuters

أشارت صحيفة "كيكر" الألمانية الواسعة الانتشار الخميس إلى أن نادي بايرن ميونيخ تعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي بنجامان بافار بدءا من موسم 2019-2020.

وذكرت "كيكر" أن قيمة الصفقة، التي تمت قبل مونديال روسيا 2018، وفور نهاية الموسم المنصرم، وصلت إلى 35 مليون يورو، بين النادي البافاري وشتوتغارت الذي يدافع عن ألوانه بافار منذ أغسطس الماضي قادما من ليل الفرنسي مقابل 4 ملايين يورو.

وكتبت كيكر: "حصل لقاء خلال موسم 2017-2018 بين الناديين، وكما أكدت مصادر داخلية، تم التوصل إلى اتفاق على انتقال (بافار) في الأول من يوليو 2019".

ويخوض بافار حاليا غمار مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده وبرز بصورة لافتة، وتحديدا أمام الأرجنتين في الدور ثمن النهائي بتسجيله هدف التعادل لمنتخب "الديوك" (2-2) من تسديدة رائعة عندما حول كرة عرضية من الجهة اليسرى للوكاس هرنانديز، إلى تسديدة قوية في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس الأرجنتيني أرماني. وفازت فرنسا 4-3 وستلتقي الأوروغواي الجمعة في ربع النهائي.

ووفقا للصحيفة الألمانية فإن بند اللاعب الفرنسي، الذي لم يعلن عنه رسميا حتى الآن، والذي حدد بـ 35 مليون يورو، سمح لبافار بفسخ عقده قبل نهايته في عام 2021.

وكان المدير الرياضي في فريق شتوتغارت ميكايل ريشكه قد صرح الأحد أن النادي غير مستعد للتخلي عن مدافعه هذا الموسم وقال "بالتأكيد لن نبيع بنجامان بافار مقابل 50 مليون يورو هذا الموسم، ونحن نصر على أن يخوض موسما إضافيا معنا".

وأكد نادي شتوتغارت أنه مستعد للتفاوض بشكل "هادىء" مع مستشاري اللاعب الفرنسي وأنه "حاضر لإيجاد الحل المناسب للأول من يوليو 2019، مع ناد سيتعاون بشكل صحيح ونزيه معنا".

المصدر: أ ف ب

مشهور في المجتمع
صحيفة.. البايرن يضم الفرنسي بنجامان بافار
05 يوليو 2018 | 15:26 GMT
الفائزون بدور الـ 8 وفقا لتوقعات غوغل
05 يوليو 2018 | 15:23 GMT
خبر سار لمنتخب البرازيل قبيل مواجهة بلجيكا المصيرية
05 يوليو 2018 | 15:19 GMT
هل ستجلس الرئيسة على المنصة مع بوتين أم بين الجماهير؟
05 يوليو 2018 | 14:48 GMT
من هو أفضل وأسوأ مدرب في مونديال روسيا؟
05 يوليو 2018 | 14:25 GMT
حكايات المونديال.. برازيلي يقتحم الشهرة فجأة ويتلقى عروض عمل في روسيا!
05 يوليو 2018 | 13:47 GMT
"الفيفا" يدين بشدة انتقادات مارادونا بشأن التحكيم
05 يوليو 2018 | 12:44 GMT
المنتخب البرازيلي يشكر مدينة سوتشي باللغة الروسية
05 يوليو 2018 | 11:37 GMT
حكم عربي وحيد في الأدوار الإقصائية لمونديال روسيا
05 يوليو 2018 | 10:52 GMT
نيمار أضاع 14 دقيقة وهو يمثل في مونديال روسيا
05 يوليو 2018 | 10:05 GMT
اعتقال تركي يبيع تذاكر المونديال بشكل غير قانوني في روسيا
05 يوليو 2018 | 10:00 GMT
خروج ألماني آخر من مونديال روسيا
05 يوليو 2018 | 09:57 GMT
ريفالدو يدافع عن "سقوط" نيمار
05 يوليو 2018 | 09:46 GMT
فالنسيا يخطط لضم مدافع منتخب روسيا
05 يوليو 2018 | 09:03 GMT
مشجعان مغربيان يقرران الدراسة في روسيا بعد أن أغرما بها خلال المونديال
05 يوليو 2018 | 08:57 GMT
مشجع نيجيري يطلب اللجوء في روسيا
05 يوليو 2018 | 08:31 GMT
نيشينو يرحل عن تدريب اليابان
05 يوليو 2018 | 07:45 GMT
حكم برازيلي لموقعة روسيا وكرواتيا
05 يوليو 2018 | 07:19 GMT
مدير يوفنتوس السابق: رونالدو خضع للفحص الطبي
05 يوليو 2018 | 06:43 GMT
صدمة في معسكر الأوروغواي قبيل مواجهة فرنسا المصيرية
05 يوليو 2018 | 06:32 GMT
بيتر شمايكل يتحدث عن فرص المنتخبات في ربع النهائي لمودنيال روسيا 2018
04 يوليو 2018 | 22:22 GMT
مونديال روسيا.. ويليان يحذر هازار قبل مواجهتهما في ربع النهائي
04 يوليو 2018 | 21:41 GMT
مونديال روسيا.. حكم أرجنتيني لمواجهة فرنسا والأوروغواي
04 يوليو 2018 | 21:04 GMT
مونديال روسيا.. تضاؤل فرص مشاركة كافاني ضد فرنسا
04 يوليو 2018 | 19:01 GMT
أسطورة الكرة الألمانية يطالب نيمار بالتوقف عن التمثيل
04 يوليو 2018 | 18:05 GMT
أبو تريكة: أعتذر.. لم أكن أعلم
04 يوليو 2018 | 17:07 GMT
والد هيغواين يفتح النار على مدرب الأرجنتين
04 يوليو 2018 | 16:30 GMT
بسبب ركلات الجزاء.. تهديدات بالقتل لثنائي منتخب كولومبيا
04 يوليو 2018 | 16:15 GMT
سفير كأس العالم يتحدث لـRT عن أكبر مفاجآت مونديال روسيا
04 يوليو 2018 | 15:51 GMT
رغم وفاته.. روح أشهر مشجعي البرازيل موجودة في مونديال روسيا (فيديو)
04 يوليو 2018 | 15:16 GMT
الفيفا يكشف تعديلا في نظام اختيار أفضل لاعب في العالم
04 يوليو 2018 | 15:05 GMT
مباراة إنجلترا وكولومبيا تسجل رقما مميزا في بريطانيا
04 يوليو 2018 | 14:58 GMT
تغريدة مؤثرة لأبو تريكة بعد إلغاء اسمه من قوائم الإرهاب
04 يوليو 2018 | 14:34 GMT
السعودي الجابر ضمن لجنة "الفيفا" لاختيار أفضل لاعب في العالم
04 يوليو 2018 | 13:48 GMT
الدب الروسي يضيف لخزائنه ملايين الدولارات بعد تغلبه على الماتادور الإسباني
04 يوليو 2018 | 13:35 GMT
ريال مدريد يعلن موقفه الرسمي من ضم مبابي
04 يوليو 2018 | 13:26 GMT
حصيلة دور الـ16 لمونديال روسيا
04 يوليو 2018 | 13:15 GMT
مونديال 2018.. قائد منتخب اليابان يعتزل اللعب دوليا
04 يوليو 2018 | 12:28 GMT
الإنجليزي كين يعزز صدارته لقائمة هدافي مونديال روسيا
04 يوليو 2018 | 11:44 GMT
مارادونا: حكم مباراة إنجلترا وكولومبيا "لص"
04 يوليو 2018 | 11:34 GMT