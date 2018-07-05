صحيفة.. البايرن يضم الفرنسي بنجامان بافار

أشارت صحيفة "كيكر" الألمانية الواسعة الانتشار الخميس إلى أن نادي بايرن ميونيخ تعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي بنجامان بافار بدءا من موسم 2019-2020.

وذكرت "كيكر" أن قيمة الصفقة، التي تمت قبل مونديال روسيا 2018، وفور نهاية الموسم المنصرم، وصلت إلى 35 مليون يورو، بين النادي البافاري وشتوتغارت الذي يدافع عن ألوانه بافار منذ أغسطس الماضي قادما من ليل الفرنسي مقابل 4 ملايين يورو.

وكتبت كيكر: "حصل لقاء خلال موسم 2017-2018 بين الناديين، وكما أكدت مصادر داخلية، تم التوصل إلى اتفاق على انتقال (بافار) في الأول من يوليو 2019".

ويخوض بافار حاليا غمار مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده وبرز بصورة لافتة، وتحديدا أمام الأرجنتين في الدور ثمن النهائي بتسجيله هدف التعادل لمنتخب "الديوك" (2-2) من تسديدة رائعة عندما حول كرة عرضية من الجهة اليسرى للوكاس هرنانديز، إلى تسديدة قوية في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس الأرجنتيني أرماني. وفازت فرنسا 4-3 وستلتقي الأوروغواي الجمعة في ربع النهائي.

ووفقا للصحيفة الألمانية فإن بند اللاعب الفرنسي، الذي لم يعلن عنه رسميا حتى الآن، والذي حدد بـ 35 مليون يورو، سمح لبافار بفسخ عقده قبل نهايته في عام 2021.

وكان المدير الرياضي في فريق شتوتغارت ميكايل ريشكه قد صرح الأحد أن النادي غير مستعد للتخلي عن مدافعه هذا الموسم وقال "بالتأكيد لن نبيع بنجامان بافار مقابل 50 مليون يورو هذا الموسم، ونحن نصر على أن يخوض موسما إضافيا معنا".

وأكد نادي شتوتغارت أنه مستعد للتفاوض بشكل "هادىء" مع مستشاري اللاعب الفرنسي وأنه "حاضر لإيجاد الحل المناسب للأول من يوليو 2019، مع ناد سيتعاون بشكل صحيح ونزيه معنا".

المصدر: أ ف ب