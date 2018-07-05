مشجع نيجيري يطلب اللجوء في روسيا

ذكرت وكالة إنترفاكس أن مشجعا ينحدر من نيجيريا، تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في روسيا، لخوفه على حياته في وطنه.

وقال مصدر مطلع لإنترفاكس: "الرجل طلب من السلطات المختصة منحه اللجوء في روسيا"، مضيفا أن المواطن النيجيري أكد تلقيه تهديدات بالقتل من قبل الجيش النيجيري، لمشاركته في مظاهرات مناهضة للحكومة.

وأشار المصدر إلى أن المواطن النيجيري وصل إلى روسيا كمشجع في بطولة كأس العالم 2018.

يذكر أن منتخب نيجيريا ودع منافسات مونديال روسيا من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

المصدر: إنترفاكس