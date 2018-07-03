أهداف مباراتي اليوم الـ 20 من مونديال روسيا 2018

احتفلت إنجلترا والسويد ببلوغهما الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا، بينما ودعت سويسرا وكولومبيا منافسات المونديال بطريقة حزينة.

السويد تشق طريقها إلى دور الثمانية

حجزت السويد مكانها في ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ ما يقرب من ربع قرن بفضل هدف إيميل فورسبرغ الذي غالطت كرته دفاع سويسرا لتمنح الفريق الإسكندينافي الفوز 1-0 في سانت بطرسبورغ.

إنجلترا إلى ربع النهائي بركلات الترجيح

بلغت إنجلترا الدور ربع النهائي بفوزها على كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في موسكو، لتلاقي السويد في الدور المقبل من مونديال روسيا.

المصدر: RT