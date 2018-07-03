موغوروزا تبدأ حملتها بنجاح في ويمبلدون

استهلت الإسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة ثالثة حملة الدفاع عن لقبها بطلة لويمبلدون الإنجليزية، بالفوز في الدور الأول على البريطانية ناومي برودي (مصنفة 138) 6-2 و7-5.

وتلتقي الإسبانية التي أحرزت اللقب العام الماضي على حساب الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز، في الدور الثاني مع الفائزة من مباراة السلوفينية بولونا هيرسوغ (مصنفة 64) والبلجيكية أليسون فان أويتفانك (47).

وتسعى موغوروزا (24 عاما) إلى الوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة في البطولة، بعد فوزها باللقب العام الماضي على فينوس وليامز وخسارتها المباراة النهائية في 2015 أمام شقيقتها سيرينا.

المصدر: أ ف ب