الأكولون الثلاثة في سوتشي أيضا ! (صور)

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لثلاثة مشجعين روس التقطتهم عدسات الكاميرات أثناء المباراة التي جمعت روسيا وإسبانيا وهم يأكلون الفطائر.

وعند الدقيقة 11 من الوقت الإضافي الأول للمباراة بين روسيا وإسبانيا في دور الـ16 لمونديال 2018، التقطت عدسة النقل التلفزيوني للمباراة ثلاثة مشجعين روس بلباس فلكلوري يأكلون الفطائر في توقيت واحد.

وانتشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا كالنار في الهشيم، وصار الثلاثي الروسي من الشخصيات المشهورة، ولا سيما أن ظهورهم على الشاشة كان فأل حسن حيث تزامن مع فوز المنتخب الروسي على نظيره الإسباني بركلات الجزاء.

وأجرى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استفتاء لاختيار "الأكولون الثلاثة" كتميمة لمونديال روسيا إسوة بالذئب "زابيفاكا".

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا فكاهية عديدة لـ"المشجعين الثلاثة" منها تجسيدهم لأبطال أشهر البرامج الكرتونية الروسية.

kanobu.ru

وهرعت العديد من وسائل الإعلام للتعرف وإجراء مقابلات مع "الأكولون الثلاثة" وهم: سيدة تدعى إيرينا كالينسكايا وزوجها دميتري غناتيوك وابن أخيه يوري، وصرح الثلاثي بأنهم سيتواجدون على مدرجات ملعب "فيشت الأولمبي" في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود مكان إقامة مباراة روسيا وكرواتيا ضمن دور الثمانية يوم السبت القادم، ما ترك ارتياحا وتفاؤلا عند مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الروس الذي يرون في حضور "المشجعين الثلاثة" وتناولهم الفطائر على المدرجات فألا حسنا لعبور روسيا للدور قبل النهائي للمونديال.

kubnews.ru