المصري صلاح يدخل تاريخ نادي ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أمس، تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح لمدة 5 مواسم قادمة.

وبموجب العقد الجديد، سيرتفع الراتب الأسبوعي لصلاح من 100 ألف جنيه استرليني إلى 200 ألف، وهو ما سيجعل صاحب الـ26 عاما، اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.

ودخل صلاح كذلك قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويحتل المركز الثامن في القائمة، التي يتصدرها البلجيكي إدين هازارد، نجم فريق تشيلسي.

جدير بالذكر أن صلاح انتقل مطلع الموسم الماضي من روما الإيطالي إلى نادي ليفربول مقابل 40 مليون يورو، وقدم مستويات رائعة، حيث أحرز 44 هدفا في كافة المسابقات.

المصدر: sports.ru