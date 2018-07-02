أهداف مباراتي اليوم الـ 19 من مونديال 2018

جرت اليوم الاثنين مباراتان مثيرتان، انتهت إحداها في وقت "قاتل"، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

بلجيكا تقلب تأخرها لانتصار ثمين 3-2 في اللحظة الأخيرة

بدت اليابان في طريقها إلى تحقيق الإنجاز وإضافة بلجيكا إلى لائحة المودعين لكأس العالم في روسيا، لكن بديلي المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز قلبا الطاولة على "الساموراي الأزرق" ومنحا "الشياطين الحمر" بطاقة العبور إلى ربع النهائي (3-2) لمواجهة المنتخب البرازيلي ونجمه نيمار.

ويأمل البلجيكيون الآن، في الثأر لخسارتهم في الدور ثمن النهائي لمونديال 2002 أمام البرازيل بهدفي رونالدو وريفالدو، ومواصلة الحلم بالذهاب بعيدا والتفوق على إنجاز مونديال 1986 حين حلوا في المركز الرابع.

نيمار يقود البرازيل إلى ربع النهائي

سجل نيمار هدفه السادس في جميع مشاركاته في كأس العالم، قبل أن يضيف اللاعب البديل روبيرتو فيرمينو الثاني ليمنحا البرازيل فوزا مستحقا 2-0 على المكسيك وبطاقة العبور إلى ربع نهائي مونديال روسيا 2018.

المصدر: RT