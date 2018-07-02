فيدرر يبدأ حملته بنجاح في بطولة ويمبلدون

بدأ السويسري روجر فيدرر المصنف أول حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس بنجاح وحقق فوزا سهلا على الصربي دوشان لايوفيتش (المصنف 58) بثلاث مجموعات 6-1 و6-3 و6-4.

ويلتقي فيدرر، الثاني "عالميا" خلف الإسباني رافائيل نادال، والساعي إلى لقبه تاسع ورقم قياسي في ويمبلدون، في الدور المقبل مع الفائز من مباراة السلوفاكي لوكاس لاسكو (73) والفرنسي بنجامان بونزي (284) الصاعد من التصفيات.

وكان فيدرر، صاحب 20 لقبا في بطولات الغراند سلام الكبرى، أحرز اللقب الثامن على أعشاب ويمبلدون بفوزه في نهائي العام الماضي على الكرواتي مارين سيليتش المصنف ثالثا والذي تخطى بدوره الدور الأول على حساب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و6-4 و6-4.

المصدر: أ ف ب