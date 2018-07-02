حملة تهكم وسخرية على "تويتر" من دموع راموس

أثارت دموع قائد المنتخب الإسباني سيرخيو راموس، بعد خروج الماتادور من دور الـ 16 لمونديال روسيا، سخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي عامة والمصري خاصة.

وأجهش الماتادور سيرخيو راموس بالبكاء بعد خروج "لا روخا" من المونديال مبكرا، على يد نظيره الروسي إثر هزيمته أمامه بركلات الجزاء الترجيحية (3-4)، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات وصورا للماتادور راموس بالدموع بعد خروج إسبانيا، ولسان حالهم يقول "ما أشبه اليوم بالبارحة"، بعد أن تسبب بإصابة النجم المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، 26 مايو الماضي، عندما أجهش الفرعون بالبكاء أثناء خروجه من الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، في مشهد هز وجدان الجماهير، تأتي الليلة ليجهش الماتادور الإسباني نفسه، بالبكاء حسرة لخسارة منتخب بلاده.

وكتب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس "تغريدة" ساخرة، بعد هزيمة إسبانيا أمام روسيا بركلات الترجيح، وبكاء قائد الماتادور وريال مدريد، قائلا: "باي باي راموس.. ذنب محمد صلاح".

باى باى راموس .....ذنب محمد صلاح يا .... — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 1 июля 2018 г.

وقالت الفنانة رشا مهدي عبر حسابها بـ "تويتر": "فاكر يا راموس محمد صلاح.. طب يلا عشان تلحق الطيارة.. إنها لعنة الفراعنة يا أمور ..".

فاكر يا راموس محمد صلاح 🇪🇬 .. طب يلا عشان تلحق الطيارة 🛫 .. إنها لعنة الفراعنة يا أمور 👻 ..

وابقى غير الحلاق 😜⚽️👻#اسبانيا_روسيا — رشا مهدي Rasha Mahdi (@RashaMahdi) 1 июля 2018 г.

وسخر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، من سيرخيو راموس، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بعمل كوميكس من أحد تعبيراته الكوميدية، حيث قام بنشر صورة للإسباني باكيا ودون تعليقا مقتضبا عليها قائلا "أحسن.. أحسن".

وتهكم المطرب الشاب محمد محسن، من خسارة الإسبان وحرقة راموس في البكاء، قائلا: "باي باي راموس باي إسبانيا. حق صلاح ابننا ما راحش هدر، مبروك روسيا ومبروك لكل أصدقائنا في المركز الثقافي الروسي، كأس عالم الغلابة".

باي #راموس باي #أسبانيا. حق صلاح ابننا ما راحش هدر 😂 مبروك #روسيا ومبروك لكل أصدقائنا في المركز الثقافي الروسي 😂#كأس_عالم_الغلابة — Mohamed Mohsen (@Mohsen) 1 июля 2018 г.

المصدر: مواقع