مونديال روسيا يشهد حدثا تاريخيا

شهدت المباراة التي جمعت اليوم المنتخب الروسي بنظيره الإسباني، في ثمن نهائي مونديال 2018، حدثا تاريخيا، بإجراء التغيير الرابع للمرة الأولى في كأس العالم.

وأجرى المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، التغيير الرابع، في الدقيقة (97)، بإقحام متوسط الميدان ألكسندر يروخين بدلا لداليا كوزياييف.

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وانتهت المواجهة بفوز المنتخب الروسي بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وهذه المرة الأولى التي تتأهل فيها روسيا إلى ربع نهائي كأس العالم منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، كما أن هذا الفوز الأول لروسيا على إسبانيا في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما.

في المقابل، تلقت إسبانيا هزيمتها الأولى في آخر 24 مباراة.

وستواجه روسيا في الدور ربع النهائي، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم، كرواتيا والدنمارك.

المصدر: RT