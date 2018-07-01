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رونالدو قد ينضم ليوفنتوس

01 يوليو 2018 | 11:02 GMT
رونالدو قد ينضم ليوفنتوس
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Phil Noble / Reuters

أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قد ينضم إلى نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" المقربة من "السيدة العجوز"، أن يوفنتوس يطمع في استغلال العلاقات القوية مع خورخي مينديش، وكيل أعمال رونالدو، من أجل إتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين عائلة أنييلي، مالكة يوفنتوس، ومينديش، تعيش حالة جيدة، بعدما ساعد الأخير النادي الإيطالي في التعاقد مع موكله جواو كانسيلو من صفوف فالنسيا مؤخرا.

وكشف التقرير أن العقبة التي تقف في طريق يوفنتوس لضم أفضل لاعب في العالم، هي الشرط الجزائي في عقده، والذي تبلغ قيمته مليار يورو.

وكان رونالدو قد ألمح بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، إلى احتمالية مغادرته لقلعة "سانتياغو برنابيو"، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: وكالات

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