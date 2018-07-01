بيكيه قد يغيب عن مواجهة إسبانيا وروسيا

أفادت تقارير إعلامية بأن مدافع منتخب إسبانيا، جيرارد بيكيه، قد يغيب عن مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الروسي اليوم، في ثمن نهائي مونديال روسيا 2018.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن بيكيه تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر، خلال مشاركته في تدريبات إسبانيا عشية مواجهة روسيا، ليضطر لمغادرة ملعب التدريبات، والتوجه لإجراء الفحص الطبي.

وستقام مواجهة روسيا وإسبانيا اليوم الأحد، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو في الساعة 14.00 بتوقيت غرينيتش (في 17.00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة).

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من هذه المباراة، سيضرب موعدا في الدور ربع النهائي، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع اليوم أيضا، كرواتيا والدنمارك.

المصدر: ميرور