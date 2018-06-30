موقعة على صفيح ساخن بين روسيا وإسبانيا

سيكون ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو، مسرحا لمواجهة قوية بين منتخبي روسيا و إسبانيا، في الدور الـ 16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وستقام مباراة روسيا وإسبانيا، غدا السبت في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينيتش، و(17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.

وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد مع الفائز من مباراة كرواتيا والدنمارك، التي ستقام يوم السبت أيضا، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش، و(21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، في مدينة نيجني نوفغورود.

المصدر: RT