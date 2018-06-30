الاتحاد الألماني يجدد ثقته في لوف

جدد الاتحاد الألماني لكرة القدم الثقة في مدرب "المانشافت" يواكيم لوف، على الرغم من الخروج المبكر لـ"الماكينات" الألمانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وأيد كل أعضاء رئاسة الاتحاد الألماني، بالإجماع، خلال مؤتمر عقد أمس، استمرار لوف مع "المانشافت" حتى نهاية عقده في العام 2022.

وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني في 2006، ووصل معهم إلى الدور قبل النهائي في كافة البطولات التي شارك فيها، وتوج مجهوداته قبل أربع سنوات عندما فاز بلقب مونديال 2014، قبل أن يحصد في 2017 لقب كأس القارات.

وودعت ألمانيا مونديال روسيا بعدما تذيلت ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها ألمانيا من دور المجموعات لكأس العالم منذ عام 1938.

المصدر: وكالات