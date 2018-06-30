سواريز "العضاض" يحذر رونالدو

صرح هداف منتخب الأوروغواي، لويس سواريز، بأن المنافسة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ستكون مختلفة تماما عن المواجهات التي تُلعب في الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

وقال لويس سواريز في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة منتخبي الأورغواي والبرتغال، اليوم السبت، ضمن دور الـ 16 لمونديال 2018: "المنافسة مع كريستيانو رونالدو ستكون مختلفة هذه المرة. إنها كأس العالم، والشعور بأنك ترتدي قميص المنتخب الوطني شيء مميز للغاية ".

وأضاف نجم نادي برشلونة في معرض حديثه عن المنافسة مع نجم ريال مدريد، قائلا: "نحن جميعا نريد أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تخطي تلك المواجهة الصعبة".

ومن جهة أخرى، علق لويس سواريز "العضاض" على تقنية الفيديو (VAR) التي تستخدم لأول مرة في مونديال روسيا لمساعدة الحكام على تجنب الأخطاء، بالقول: "‏اللاعبون أصبحوا يحتجون أكثر بسبب تقنية الفيديو في كل لقطة تقريبا، لذا علينا أن نكون واعيين أكثر خاصة وأن مع وجود الـ VAR أصبح يحتسب ضربات جزاء لم تكن تحتسب من قبل".

وتأهل منتخب الأوروغواي، بجدارة إلى الدور الثاني للبطولة، بعد أن تصدر قائمة المجموعة الأولى، بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ولم تتلق شباكه أي هدف، في مبارياته الثلاث ضد كل من مصر والسعودية وروسيا.

في حين، حل منتخب البرتغال ثانيا في المجموعة الثانية، التي ضمنت كلا من المتصدرة إسبانيا إضافة إلى إيران والمغرب.

يذكر أن الفائز من مواجهة منتخبي الأوروغواي والبرتغال سيلعب، في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مواجهة فرنسا والأرجنتين التي ستقام اليوم أيضا.

المصدر: وكالات