فورلان يحذر الأوروغواي من خطورة رونالدو

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود، حيث ستجري مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي الأوروغواي والبرتغال ضمن الدور الثاني لمونديال روسيا.

وقال دييغو فورلان قائد الأوروغواي السابق خلال حديث صحفي:"غودين يعرف رونالدو جيدا لأنه لعب ضده في عدة مناسبات ويعرف أين يجب أن يكون حذرا".

وأضاف:"يجب أن أقلق من رونالدو بسبب ما أظهره خلال هذه البطولة، إنه يدرك إذا لم يلعب بشكل جيد أو إذا لم يسجل زملاؤه فإنه سيكون خارج المونديال".

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وختم قائلا:" لقد شاهدنا رونالدو مختلفا، إنه يلعب أكثر للفريق، لا تشاهده يسدد من جميع الأماكن لتسجيل الأهداف، رونالدو لاعب عظيم يمثل 50% من قوة منتخب البرتغال ولكنني أثق بدفاعنا وبالطريقة التي سنلعب بها".



المصدر: وكالات