الفرنسي رونار يرفض تدريب منتخب مصر

رفض المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رونار، عرضا لخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر.

وذكر موقع اليوم السابع المصري، أن رونار اعتذر عن تدريب منتخب "الفراعنة"، مفضلا الاستمرار مع المغرب حتى نهاية عقده في 2022.

وأشار الموقع إلى أن اتحاد الكرة المصري، فتح مؤخرا خط مفاوضات مع المدرب الفرنسي بعد رحيل الأرجنتيني كوبر عن "الفراعنة"، بعد المشاركة المخيبة لمصر في مونديال روسيا 2018.

إقرأ المزيد

وأورد الموقع أن رفض رونار تدريب مصر، جعل الاتحاد المصري يفتح خطا جديدا مع المدرب البرتغالي لمنتخب إيران، كارلوس كيروش، والألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا.

المصدر: وكالات