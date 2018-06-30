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صحفية ألمانية تتعرض لسيل من الشتائم بعد تعليقها على إحدى مباريات المونديال

30 يونيو 2018 | 08:55 GMT
صحفية ألمانية تتعرض لسيل من الشتائم بعد تعليقها على إحدى مباريات المونديال
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Hannibal Hanschke / Reuters

تعرضت الصحفية الألمانية كلوديا نيومان لإهانات كبيرة بعد تعليقها على إحدى مباريات مونديال روسيا من خلال شاشة التلفزيون الألماني ZDF.

وذكرت صحيفة Die Zeit‬‏ الألمانية أن نومان تعرضت للكثير من النقد والشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي من جراء الأخطاء العديدة التي وقعت فيها خلال تعليقها على المباراة.

كما أضافت الصحيفة أن إدارة قناة ZDF قد رفعت دعوة على اثنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين بالغوا بالإهانة والاستهزاء بالصحفية الألمانية وبالقناة إلى درجة تهديد حياة الصحفية.

وقال توماس بيلوت، مدير قناة "ZDF " بهذا الخصوص: "يبدو أن بعض جماهير كرة القدم ما زالوا غير مستعدين لأن يأخذوا على محمل الجد وجود امرأة تعلق على المباريات الرياضية".

المصدر: لينتا رو

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