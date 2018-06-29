رونالدو مطالب بالحذر لتجنب الإيقاف

سيقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده في مباراة هامة ضد نظيره الأوروغوياني، اليوم السبت، ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويدخل الدون رونالدو هذه المباراة وفي جعبته بطاقة صفراء، لذا عليه اللعب بحذر لكي لا يتعرض للإيقاف، في حال قاد بلاده إلى الدور ربع النهائي.

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وتلقى كريستيانو رونالدو بطاقة صفراء، خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الإيراني (1-1)، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة محتملة بين رونالدو وغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا 2018.

فالفائز من مباراة الأوروغواي والبرتغال، التي ستقام اليوم السبت، سيواجه الفائز من المواجهة، التي ستجمع اليوم أيضا، منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

المصدر: RT