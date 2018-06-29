ميسي يواجه خطر الإيقاف في مونديال روسيا

يواجه مجموعة من لاعبي منتخب الأرجنتين لكرة القدم، خطر عقوبة الإيقاف في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا، في حال تمكن منتخب التانغو من عبور منتخب فرنسا.

ويأتي قائد التانغو النجم ليونيل ميسي على رأس قائمة من 6 لاعبين تلقى كل واحد منهم بطاقة صفراء في دور المجموعات وهم: خافيير ماسكيرانو، إيفر بانيغا، غابرييل ميركادو، نيكولاس أوتاميندي، وماركوس أكونيا.

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وفي حال تخطى منتخب الأرجنتين نظيره الفرنسي، يوم السبت، وحصل أي من هؤلاء اللاعبين الستة على بطاقة صفراء، فذلك سيعني غيابه عن مباراة الدور ربع النهائي.

والفائز من مواجهة منتخبي الأرجنتين وفرنسا، سيلعب مع الفائز من مباراة الأوروغواي والبرتغال، التي ستقام اليوم السبت أيضا.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرر إعفاء اللاعبين من تراكم البطاقات حال تأهل فريقهم إلى الدور نصف النهائي، باستثناء البطاقات الحمراء.

المصدر: وكالات