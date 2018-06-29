النجم محمد صلاح يطير إلى لبنان!

وصل نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول لكرة القدم، محمد صلاح، اليوم الجمعة، إلى لبنان برفقه أسرته لقضاء إجازته في العاصمة بيروت.

وحرص مسؤولو مطار رفيق الحريري على استقبال النجم المصري، في قاعة الشرف الخاصة بالمطار.

ولقي صلاح حفاوة كبيرة من الموجودين، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وسيقضي محمد صلاح إجازته الصيفية بعد عودة بعثة المنتخب الوطني من كأس العالم في روسيا، قبل الالتحاق بتدريبات ليفربول بعد ثلاثة أسابيع.

محمد صلاح يصل إلى بيروت pic.twitter.com/4W1mFMKkXT — EParena.com (@EParena) June 29, 2018

المصدر: وكالات