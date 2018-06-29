كل شيء

ميسي يصطدم برونالدو في مواجهة مبكرة بمدينة قازان

29 يونيو 2018 | 20:04 GMT
ميسي يصطدم برونالدو في مواجهة مبكرة بمدينة قازان
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kg25
PAUL ELLIS / AFP

فوضت مدينة قازان الروسية مجموعة من الفنانين لرسم صورة جدارية للأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل وصول منتخب التانغو لمواجهة نظيره الفرنسي، في دور الـ 16 لمونديال روسيا 2018.

وواجهت سلطات المدينة موقفا مثيرا للحرج، وذلك بسبب " لوحة جدارية عملاقة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسم منذ بطولة كأس القارات "روسيا 2017"، مقابل الواجهة الرئيسية لفندق "Ramada"، الذي سيقيم فيه قائد التانغو وزملاؤه أثناء تواجدهم في مدينة قازان، ما يعني أن ميسي قد يرى صورة غريمه الدون من غرفته.

ولتجنب الجدل والتكهنات بشأن الانحياز في ظل الصراع المستمر بين الاثنين على لقب أفضل لاعب في العالم فوضت المدينة فنانين لرسم صورة أخرى لميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات أيضا.

Reuters

ورسم الفنانون لوحة لميسي بطول 6 أمتار، على جدار فندق "Ramada"، لكن ظهرت معضلة أخرى تثير إحراج ميسي هذه المرة، حيث أضيف على اللوحة الجدارية العملاقة للنجم البرتغالي عبارة مستفزة له، تقول "أحرزت أربعة أهدف، هل تستطيع تحطيم ذلك يا ليو؟!".

Sputnik

وأحرز النجم كريستيانو رونالدو أربعة أهداف، حتى الآن، في مونديال روسيا 2018،  مقابل هدف يتيم سجله ليونيل ميسي.

كما رفع الدون رونالدو رصيده إلى 7 أهداف، حتى الآن، حيث سجل ثلاثة أهداف في ثلاث نسخ سابقة لنهائيات كأس العالم، مقابل 6 أهداف فقط لميسي في نهائيات كأس العالم.

المصدر: "evening-kazan.ru" 

مشهور في المجتمع
ميسي يصطدم برونالدو في مواجهة مبكرة بمدينة قازان
29 يونيو 2018 | 20:04 GMT
الفيفا لا يعتزم تغيير "اللعب النظيف" كمعيار للتأهل في كأس العالم
29 يونيو 2018 | 18:29 GMT
ضيوف مونديال 2018 يشاركون في رقصة فلكلورية روسية
29 يونيو 2018 | 17:27 GMT
عربي وحيد في قائمة الأفضل في مجموعات المونديال.. والنجوم يغيبون
29 يونيو 2018 | 16:42 GMT
أسرع هدف في دور المجموعات لمونديال روسيا
29 يونيو 2018 | 16:34 GMT
مونديال 2018.. أوليتش يقيم حظوظ روسيا أمام إسبانيا
29 يونيو 2018 | 15:48 GMT
رسميا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد فيلايني
29 يونيو 2018 | 15:46 GMT
الحارس التونسي معز حسن يخضع لعملية ويبتعد عن نيس نحو 4 أشهر
29 يونيو 2018 | 15:40 GMT
منتخب الفراعنة مقبل على تغييرات جذرية
29 يونيو 2018 | 15:28 GMT
مواجهة حامية الوطيس بين فرنسا والأرجنتين في مونديال روسيا
29 يونيو 2018 | 15:25 GMT
إيران الأفضل دفاعيا في مونديال روسيا 2018
29 يونيو 2018 | 15:08 GMT
الفيفا: مونديال روسيا خال من المنشطات
29 يونيو 2018 | 14:26 GMT
ملحمة كروية "نارية" بين البرتغال والأوروغواي في مونديال روسيا
29 يونيو 2018 | 14:07 GMT
تونس تتغلب على بنما بنتيجة 2-1
29 يونيو 2018 | 13:49 GMT
نجم نسور قرطاج يسجل الهدف رقم 2500 في تاريخ المونديال
29 يونيو 2018 | 13:30 GMT
"الفيفا" يشيد بدقة تنظيم مونديال روسيا 2018
29 يونيو 2018 | 12:59 GMT
كعكة عيد ميلاد من المنتخب الروسي لمراسلة RT
29 يونيو 2018 | 12:47 GMT
أقسى قصة في مونديال روسيا.. ونهايتها مذهلة! (صور)
29 يونيو 2018 | 12:44 GMT
قائمة أفضل هدافي دور المجموعات لمونديال 2018
29 يونيو 2018 | 12:43 GMT
بلجيكا أكثر المنتخبات تهديفا في دور المجموعات لمونديال روسيا
29 يونيو 2018 | 12:22 GMT
الطريق إلى نهائي مونديال روسيا 2018
29 يونيو 2018 | 11:49 GMT
مورينو يتحدث لقناة RT عن تجربته التحليلية مع القناة وعن أسلوبه التدريبي
29 يونيو 2018 | 11:16 GMT
وهبي الخزري يدخل تاريخ المنتخب التونسي في المونديال
29 يونيو 2018 | 10:22 GMT
إقبال هائل على مهرجان المشجعين في مونديال روسيا
29 يونيو 2018 | 10:08 GMT
كارلوس يرشح البرازيل للتتويج بمونديال روسيا
29 يونيو 2018 | 10:01 GMT
رودريغيز يثير القلق في منتخب كولومبيا
29 يونيو 2018 | 09:43 GMT
وقت اللعب الضائع في مباريات المونديال
29 يونيو 2018 | 09:21 GMT
غالبية الألمان تطالب بإقالة لوف مدرب المانشافت
29 يونيو 2018 | 09:18 GMT
مواجهات مرتقبة بين رونالدو وميسي ونيمار.. والطريق شبه معبدة لإسبانيا وإنجلترا
29 يونيو 2018 | 08:50 GMT
مواجهات نارية في الدور الثاني لمونديال روسيا
29 يونيو 2018 | 08:03 GMT
مدرب بلجيكا: منتخبنا جاهز لمواجهة أي منافس
29 يونيو 2018 | 07:53 GMT
شاهد.. توافد الجماهير على منزل محمد صلاح في القاهرة
29 يونيو 2018 | 04:42 GMT
ردود أفعال الجماهير التونسية بعد فوز منتخبهم على بنما
28 يونيو 2018 | 22:21 GMT
بوتين يحضر دورة كروية بالساحة الحمراء
28 يونيو 2018 | 21:20 GMT
أهداف مباريات اليوم الختامي الـ 15 من دور المجموعات مونديال 2018
28 يونيو 2018 | 21:14 GMT
بالأرقام .. تونس تتصدر العرب وتصعد بمصر في مونديال روسيا
28 يونيو 2018 | 20:44 GMT
لحظة رومانسية في البث المباشر
28 يونيو 2018 | 20:40 GMT
تعرف على قائمة المنتخبات المودعة لمونديال 2018
28 يونيو 2018 | 20:19 GMT
تونس تودع مونديال روسيا 2018 بانتصار على بنما
28 يونيو 2018 | 19:57 GMT
بلجيكا تهزم إنجلترا وتنتزع صدارة المجموعة السابعة
28 يونيو 2018 | 19:36 GMT