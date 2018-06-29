ميسي يصطدم برونالدو في مواجهة مبكرة بمدينة قازان

فوضت مدينة قازان الروسية مجموعة من الفنانين لرسم صورة جدارية للأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل وصول منتخب التانغو لمواجهة نظيره الفرنسي، في دور الـ 16 لمونديال روسيا 2018.

وواجهت سلطات المدينة موقفا مثيرا للحرج، وذلك بسبب " لوحة جدارية عملاقة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسم منذ بطولة كأس القارات "روسيا 2017"، مقابل الواجهة الرئيسية لفندق "Ramada"، الذي سيقيم فيه قائد التانغو وزملاؤه أثناء تواجدهم في مدينة قازان، ما يعني أن ميسي قد يرى صورة غريمه الدون من غرفته.

ولتجنب الجدل والتكهنات بشأن الانحياز في ظل الصراع المستمر بين الاثنين على لقب أفضل لاعب في العالم فوضت المدينة فنانين لرسم صورة أخرى لميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات أيضا.

Reuters

ورسم الفنانون لوحة لميسي بطول 6 أمتار، على جدار فندق "Ramada"، لكن ظهرت معضلة أخرى تثير إحراج ميسي هذه المرة، حيث أضيف على اللوحة الجدارية العملاقة للنجم البرتغالي عبارة مستفزة له، تقول "أحرزت أربعة أهدف، هل تستطيع تحطيم ذلك يا ليو؟!".

Sputnik

وأحرز النجم كريستيانو رونالدو أربعة أهداف، حتى الآن، في مونديال روسيا 2018، مقابل هدف يتيم سجله ليونيل ميسي.

كما رفع الدون رونالدو رصيده إلى 7 أهداف، حتى الآن، حيث سجل ثلاثة أهداف في ثلاث نسخ سابقة لنهائيات كأس العالم، مقابل 6 أهداف فقط لميسي في نهائيات كأس العالم.

المصدر: "evening-kazan.ru"