الفيفا لا يعتزم تغيير "اللعب النظيف" كمعيار للتأهل في كأس العالم

صرح مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، كولين سميث، بأنه لا يوجد أي سبب لتغيير معيار "اللعب النظيف" لتحديد المتأهل في كأس العالم، في حال التساوي بالمعايير الأخرى.

وتأهل منتخب اليابان إلى الدور الثاني لمونديال روسيا، بفضل "اللعب النظيف"، وذلك لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعد تساويه مع نظيره السنغالي، بالمعايير الأخرى، بمجموع النقاط، وفارق الأهداف، وإجمالي الأهداف المسجلة، ونتيجة المباراة المباشرة بينهما، لكنه حصل على عدد أقل من الإنذارات.

وقال كولين سميث : "هذه أول بطولة لكأس العالم، اتبعنا فيها مثل هذه القاعدة لتحديد الأفضل، عن طريق البطاقات الصفراء. والمغزى من ذلك، هو عدم اللجوء إلى القرعة. المنتخبات يجب أن تتأهل بناء على نتائجها، لذلك أضفنا مثل هذا المعيار. هذا أمر جديد، وسنرى كيف ستعمل هذه القاعدة، ولكن الآن لا يوجد أي سبب لتغيير هذه القاعدة".

المصدر: "rsport.ria.ru"