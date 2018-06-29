مونديال 2018.. أوليتش يقيم حظوظ روسيا أمام إسبانيا

تحدث إيفيكا أوليتش نجم الكرة الكرواتي، الذي يشتغل حاليا مع الطاقم التدريبي لمنتخب بلده، عن حظوظ روسيا في مباراتها أمام إسبانيا، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وقال أوليتش في تصريحات لوسائل إعلام روسية: "بالنسبة لي منتخب إسبانيا، هو واحد من أفضل المنتخبات في البطولة، ولكن مبارياته في دور المجموعات أظهرت أنه يفوز بصعوبة".

وأوضح أوليتش أن مستوى المنتخب الإسباني عال جدا، وذلك لكون لاعبيه يدافعون عن ألوان أفضل الأندية في العالم.

وأكد النجم الكرواتي، أن روسيا تملك حظوظا للفوز على إسبانيا حيث قال في هذا الصدد: "روسيا لديها حظوظها.. في كرة القدم اليوم كل شيء ممكن".

وتوقع أوليتش أن ينتهي الوقت الأصلي لمواجهة إسبانيا وروسيا التي ستقام الأحد المقبل في العاصمة موسكو، بالتعادل الإيجابي (1-1)، مضيفا "وبعد 120 دقيقة سنرى من سيكون الأقوى".

المصدر: sport-express.ru