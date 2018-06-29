منتخب الفراعنة مقبل على تغييرات جذرية

كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، العديد من الكواليس الخاصة بمنتخب "الفراعنة"، بعد إخفاق الأخير في مونديال روسيا 2018، وتذيله ترتيب المجموعة الأولى.

وووفقا لموقع "اليوم السابع"، فإن أبو ريدة أكد فرض عقوبات مغلظة على اللاعبين الذين صوروا فيديوهات وأرسلوها لإحدى القنوات، خلال تواجدهم في معسكر المنتخب المصري في روسيا.

وذكر الموقع، أن تصريحات أبو ريدة كشفت عن نية الأخير استبعاد 7 لاعبين، كانوا السبب الرئيسي في واقعة التسجيل للقنوات الفضائية، والخروج عن النص في معسكر "الفراعنة"، وهم عصام الحضري، ومحمد النني، وكهربا، وعمرو وردة، وأحمد المحمدي، وسعد سمير، ومحمود حسن "تريزيغيه".

من جهته كشف موقع "المصريون"، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وضع مطالبه أمام المدير الفني القادم لمنتخب "الفراعنة"، وعلى رأس هذه المطالب، النزول بمعدل أعمار لاعبي المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن هناك توجها داخل المجلس بمنع ضم عدد معين من اللاعبين كبيري العمر.

وكان المنتخب المصري قد ودع بطولة كأس العالم المقامة في روسيا من دور المجموعات، إثر خسارته لمبارياته الثلاث في المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات