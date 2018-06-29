"الفيفا" يشيد بدقة تنظيم مونديال روسيا 2018

أكد مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كولين سميث، أن الجميع أشادوا بروعة تنظيم روسيا لبطولة كأس العالم 2018.

وقال سميث للصحفيين: "نعرب عن رضانا بدقة تنظيم كأس العالم. روسيا تنظم حدثا رائعا. جميع الأطراف دون استثناء أعربت عن ارتياحها لمستوى الفنادق والمنشآت والملاعب ودعم المشجعين. وردود الفعل من قبل وسائل الإعلام إيجابية أيضا، جميع الأطراف ذات الصلة راضية".

في سياق متصل كشف "الفيفا"، أن أسرع هدف سجل حتى الآن في 48 مباراة من إجمالي 64 مباراة في مونديال روسيا، كان بتوقيع المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين البرتغال وإسبانيا، في الـ15 من الشهر الجاري، في إطار الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية. وجاء هدف رونالدو في الدقيقة الثالثة.

المصدر: وكالات