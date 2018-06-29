قائمة أفضل هدافي دور المجموعات لمونديال 2018

شهد دور المجموعات لنهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، غزارة في تسجيل الأهداف بلغ عددها 122 هدفا.

وتصدر المهاجم الدولي الإنجليزي، هاري كين، قائد منتخب "الأسود الثلاثة" قائمة هدافي دور المجموعات للمونديال، برصيد خمسة أهداف، متقدما بفارق هدف على كل من، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهداف البلجيكي روميلو لوكاكو.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين دونوا أسماءهم في سجل هدافي مونديال 2018، مع نهاية دور المجموعات:

1- هاري كين (إنجلترا) – 5 أهداف

2- روميلو لوكاكو (بلجيكا) – 4

3- كريتسيانو رونالدو (البرتغال) – 4

4- دينيس تشيريشيف (روسيا) – 3

5- دييغو كوستا (إسبانيا) – 3

6- وهبي الخزري (تونس) – 2

7- إيدين هازارد (بلجيكا) – 2

8- أرتيوم دزيوبا (روسيا) – 2

9- فيليبي كوتينيو (البرازيل) – 2

10- محمد صلاح (مصر) – 2 ...

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المصدر: RT + "fifa.com"