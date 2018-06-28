التشكيلة الأساسية لموقعة الشياطين الحمر والأسود الثلاثة
كشف مدربا منتخبي بلجيكا وإنجلترا التشكيلة الأساسية لخوض المباراة التي تجمعهما، اليوم الخميس، في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن مونديال روسيا.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، والمدير الفني لنظيره البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز، هذه المباراة، على ملعب "كالينينغراد"، في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018:
⏰ آخر مباراتين في دور المجموعات بعد ساعة من الآن! ⏰— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 28, 2018
المباراة الثانية #ENG#BEL
إنجلترا 🆚 بلجيكا
هنا التشكيلة الرسمية
المدونة المباشرة للمباراة 👈 https://t.co/EDMKxmZZba#ENGBEL#روسيا2018pic.twitter.com/vykRb4L1A0
ترتيب المجموعة السابعة قبل إنطلاق الجولة الأخيرة:#ENG - #BEL - #TUN - #PAN— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) June 28, 2018
إنجلترا وبلجيكا تأهلا بالفعل ويلعبان على صدارة المجموعة#روسيا2018pic.twitter.com/6NSKNBbo11
المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"