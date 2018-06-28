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التشكيلة الأساسية لموقعة الشياطين الحمر والأسود الثلاثة

الرياضة

التشكيلة الأساسية لموقعة الشياطين الحمر والأسود الثلاثة
Reuters
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كشف مدربا منتخبي بلجيكا وإنجلترا التشكيلة الأساسية لخوض المباراة التي تجمعهما، اليوم الخميس، في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ضمن مونديال روسيا.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، والمدير الفني لنظيره البلجيكي، الإسباني روبيرتو مارتينيز، هذه المباراة، على ملعب "كالينينغراد"، في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018:

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"

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