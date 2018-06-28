رونالدو يخطو خطوة جديدة نحو مغادرة الريال

أفاد موقع "OK Diario" بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن ريال مدريد، بعد انتهاء مشاركة "صاروخ ماديرا" مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

ووفقا للمصدر فإن رونالدو خطا خطوة جديدة في هذا الاتجاه، بعدما اتفق مع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، على تخفيض الشرط الجزائي في عقده من مليار يورو إلى 120 مليونا.

وكان رونالدو قد ألمح بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، إلى احتمالية مغادرته لقلعة "سانتياغو برنابيو"، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وطالب الدولي البرتغالي، برفع راتبه، والمساواة مع ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا نجمي برشلونة وباريس سان جيرمان على الترتيب من أجل الاستمرار في صفوف ريال مدريد، وهو الأمر الذي يرفض رئيس الريال الاستجابة له حتى الآن.

المصدر: sports.ru