ترامب يشيد بدقة تنظيم روسيا لكأس العالم 2018

أشاد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بالتنظيم الرائع لنهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي تستضيفها روسيا حتى 15 يوليو المقبل.

وقال دونالد ترامب: "أعتقد أن روسيا تنظم بشكل رائع بطولة كأس العالم. ابني يحب كرة القدم، ويشاهد مباريات كأس العالم، وقامت روسيا بعمل رائع من أجل تنظيمها. إنها بطولة مثيرة، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يتابعون عادة كرة القدم".

ورد ترامب على سؤال حول من يشجع في المونديال، قائلا: "أنا أشجع من أجل أن يكون الجميع بخير. البطولة تسير بشكل رائع. لقد كافحت من أجل تنظيم بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. ونحن فخورون جدا باختيارنا".

يذكر أن الملف المشترك للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك اختير، قبل يوم من انطلاق مباريات نهائيات كأس العالم 2018، لاستضافة مونديال 2026، بعد منافسة شديدة مع المغرب.

المصدر: "eurosport.ru"