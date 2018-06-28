صلاح يقطع وعدا لقديروف

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن المهاجم المصري محمد صلاح على استعداد لزيارة الشيشان مرة أخرى، والتي اتخذها منتخب مصر مقرا له خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018.

وقال قديروف في حوار أجرته معه صحيفة "إزفيستيا" الروسية: "قال (صلاح) إنه سيأتي بالتأكيد. الآن هناك بطولة، ليس لديهم الحق. أكد أنه أحب ذلك (زيارة الشيشان)، وسيأتي إلى الجمهورية لعدة أيام. هذا كلامه".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن عدم رضى بعض النواب المصريين على أداء "الفراعنة" في المونديال الروسي، وشككوا في حقيقة أن يكون مركز التدريبات في العاصمة الشيشانية غروزني، يحترم النظام الرياضي.

وزعمت التقارير أن صلاح يفكر في الاعتزال دوليا، بسبب صورته مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي منحه وسام المواطن الفخري لجمهورية الشيشان.

يذكر أن مصر ودعت مونديال روسيا مبكرا، إثر تذيلها ترتيب المجموعة الأولى بلا رصيد من النقاط. وخسر منتخب "الفراعنة" مبارياته الثلاث في المجموعة أمام الأوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، والسعودية (1-2).

المصدر: لينتا.رو