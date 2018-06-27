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توقعات مورينيو لمباراة بلجيكا وإنجلترا

27 يونيو 2018 | 20:26 GMT
توقعات مورينيو لمباراة بلجيكا وإنجلترا
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/ RT

كشف محلل قناة RT البرتغالي جوزيه مورينيو عن توقعاته للمباراة التي ستجمع غدا، المنتخب الإنجليزي بنظيره البلجيكي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال الداهية مورينيو: "أود لو تحسم هذه المباراة بين إنجلترا وبلجيكا شيئا ما، لأنها لو حسمت شيئا فستكون مباراة بين أصدقاء، كون أغلب لاعبي بلجيكا في نفس الأندية الإنجليزية، التي يلعب فيها لاعبو إنجلترا.. ستكون مباراة بين فريقين ولاعبين يعرفون بعضهم البعض معرفة مذهلة، يعرفون عن بعضهم كل شيء، ومستوى كلا الفريقين عال جدا، وإذا كانت هذه المباراة تعني شيئا للتأهل فهي مباراة لا أود أن أخسرها".

المصدر: RT

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