مونديال روسيا.. التشكيلة الأساسية لمواجهة سويسرا وكوستاريكا

أعلن مدربا منتخبي سويسرا وكوستاريكا، التشكيلة الرسمية للمباراة التي تجمع الطرفين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.
واختار المدير الفني للمنتخب السويسري، فلادمير بيتكوفيتش، ونظيره الكوستاريكي، اوسكار راميريز، التشكيلة الأساسية التالية:
🚨 ساعة واحدة لإنطلاق ثاني مباراتين 🚨— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 27 июня 2018 г.
في ما يلي تشكيلة المباراة الثانية
سويسرا 🆚 كوستاريكا #SUI #CRC
تابعوها على المدونة المباشرة 👈 https://t.co/3RFp8Ri79W#SUICRC #روسيا2018 pic.twitter.com/qb47dO7k3T
تابعوا معنا الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة.#BRA - #SUI - #SRB - #CRC— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 27 июня 2018 г.
هنا الترتيب قبل بداية المباريات..
من برأيك سيتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب؟ pic.twitter.com/LBjdWP0Xbp
المصدر: "twitter/fifaworldcup"