مونديال روسيا.. التشكيلة الأساسية لمواجهة سويسرا وكوستاريكا

أعلن مدربا منتخبي سويسرا وكوستاريكا، التشكيلة الرسمية للمباراة التي تجمع الطرفين، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

واختار المدير الفني للمنتخب السويسري، فلادمير بيتكوفيتش، ونظيره الكوستاريكي، اوسكار راميريز، التشكيلة الأساسية التالية:

المصدر: "twitter/fifaworldcup"