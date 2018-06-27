أبو ريدة يوضح الحقائق المتعلقة بمنتخب الفراعنة في مونديال 2018

صرح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، بأن مكان إقامة منتخب مصر كان جيدا واختير قبل إجراء قرعة كأس العالم، وحظي المنتخب بحفاوة بالغة من الشعب الروسي.

ورد أبو ريدة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على التساؤلات التي تهم الرأي العام حول ما أثير عن اختيار مقر إقامة المنتخب في مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، وموقف نجم المنتخب محمد صلاح موضحا أن مقر الإقامة اختير قبل إجراء القرعة وكانت الإقامة جيدة وحظي المنتخب بحفاوة بالغة من الشعب الروسي الذي تربطه علاقات طيبة مع مصر، وذكر أن صلاح يحظى بشعبية جارفة هناك ولم يحدث أي تجاوز لأن البعثة رياضية ولا علاقة لها بالسياسة.

وفيما يلي ما نشره الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

المصدر: "facebook/efasocial"