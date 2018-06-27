مارادونا يلفت انتباه الفيفا بحركة "بذيئة"

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في الحسبان سلوك أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا خلال مباراة منتخب بلاده ضد نيجيريا (2-1)، ضمن بطولة كأس العال 2018.

ومن غير المعروف، في الوقت الراهن، ما إذا كان الفيفا سيتخذ إجراء فيما يتعلق بسلوك مارادونا، الذي أشار من مدرجات ملعب "زينيت أرينا"، بإصبعيه الأوسطين بعد تسجيل الأرجنتين هدف الفوز الثاني في مرمى نيجيريا.

وانتزع منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل إلى الدور الثاني لمونديال روسيا 2018، من نظيره النيجيري، بفوزه عليه (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما أمس الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال.

وأصيب دييغو مارادونا بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، عقب مباراة الأرجنتين ونيجيريا، بعد أن عاش على أعصابه طوال المباراة، وفرحته العارمة بانتزاع بطاقة التأهل في اللحظات الأخيرة.

المصدر: "rsport.ria.ru"