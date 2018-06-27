توقعات مورينيو لمباراة المكسيك والسويد

توقع محلل قناة RT المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن تكون مواجهة السويد والمكسيك اليوم في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لمونديال روسيا معقدة لاختلاف طريقة لعب المنتخبين.

وقال مورينيو: "المكسيك والسويد مرة أخرى، يتوقف أسلوب هذه المباراة على الغرض منها.. مرة أخرى فريقان مختلفان جدا في تنظيمهما وفي أسلوبهما.. شاهدت السويد مرارا خلال التصفيات، يعرفون تكتيك اللعب، ويعرفون كيف يكونون فريقا دون امتلاكهم للاعبين مبدعين.. المكسيك عكسهم تقريبا، فهم مبدعون وسريعون وديناميكيون، وطريقتهم في اللعب الهجومي عجيبة. لذا أعتقد أن المباراة يمكن أن تكون سر أفكار".

ويتوجب على السويد الفوز بأكبر عدد من الأهداف لحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل، بينما يكفي المكسيك التعادل بأي نتيجة للتأهل.

المصدر: RT