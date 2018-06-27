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صورة تنفض الغبار عن ميسي "القائد"!

27 يونيو 2018 | 10:45 GMT
صورة تنفض الغبار عن ميسي "القائد"!
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/ Reuters

تهكم النقاد الرياضيون على قائد الأرجنتين ليونيل ميسي وانتقصوا من قدراته القيادية بعد الظهور الباهت للتانغو في المونديال، لكن البرغوث وكعادته ارتأى الرد في الزمان والمكان المناسبين.

فبعد سقوط الأرجنتين في فخ التعادل (1-1) أمام آيسلندا في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ثم الخسارة بثلاثية نظيفة أمام كرواتيا في المباراة الثانية، تعرض ميسي لوابل من الانتقادات، وأرجع كثيرون سبب البداية الباهتة للأرجنتين في المونديال الروسي لافتقادها لقائد حقيقي داخل الملعب.

وكان المحلل الرياضي واللاعب الفرنسي السابق إيمانويل بوتي، واحدا ممن انتقدوا ميسي بقسوة، حيث قال النجم الفرنسي في تصريحات صحفية: "ميسي ليس قائدا، كما أنه ليس مثل كريستيانو رونالدو من حيث العقلية، فعندما لا تسير الأمور معه على ما يرام، يختفي تماما من الملعب".

أما المدرب الأرجنتيني ريكاردو كاروسو لومباردي، فذهب أبعد من ذلك، وطالب بطرد ميسي من المنتخب الأرجنتيني.

ولكن وكما جرت العادة، فقد التزم ميسي الصمت إزاء هذه الانتقادات، وانتظر مواجهة منتخب بلاده ونظيره النيجيري في الجولة الثالثة لمونديال روسيا، ليرد في الزمن والمكان المناسبين على كل من شكك في قدراته سواء القيادية أوالفنية، حيث تمكن "البرغوث" من ترك بصمته على المباراة بتسجيل هدف التقدم، كما بصم على أداء جيد طيلة أطوار اللقاء.

وما لفت الأنظار أكثر، الصورة التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها ميسي في اجتماع مع زملائه قبل دخولهم أرضية الملعب بين شوطي مباراة الأرجنتين ونيجيريا.

وظهر "البرغوث" وهو يخاطب رفاقه بجدية، في إشارة إلى عدم تنصله من دور القائد الذي تسبب له بمشاكل مع الإعلام في السنوات الأخيرة بسبب شخصيته الهادئة، كما أثبت ميسي مجددا أنه رجل اللحظات الصعبة، ويظهر حسن القيادة عندما تقتضي الضرورة ذلك.

المصدر: RT + eurosport.ru

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