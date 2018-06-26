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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء ضمن مونديال روسيا 2018

الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء ضمن مونديال روسيا 2018
Reuters
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ستقام أربع مباريات مثيرة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وستختتم منافسات المجموعة السادسة، بمباراتين ستقامان في وقت واحد، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

والمباراتان بين كل من:

- كوريا الجنوبية وألمانيا

- المكسيك والسويد.

وستختتم منافسات المجموعة الخامسة اليوم أيضا، بمواجهتين في آن واحد، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمعان كلا من:

- صربيا والبرازيل

- سويسرا وكوستاريكا

المصدر: RT

نايف الكوردي 

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