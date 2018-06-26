أول تعادل سلبي في مونديال روسيا

خيم التعادل السلبي على مواجهة فرنسا والدنمارك في الجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، لتصبح بذلك هذه المباراة الأولى التي تنتهي بدون أهداف في المونديال الروسي.

وخاض المنتخب الفرنسي الذي ضمن التأهل إلى دور الـ16 في الجولة الماضية، المباراة بمجموعة من اللاعبين الاحتياطيين، وهو ما أثر على مردود خط هجومه، ولم يشكل لاعبوه أي خطورة على الدنمارك، الذي بقي في مناطقه بحكم أن نتيجة التعادل ستؤهله إلى الدور المقبل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخري بين أستراليا وبيرو، ضمن منافسات المجموعة ذاتها .

بهذا التعادل رفعت فرنسا رصيدها إلى 7 نقاط، لتتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة الثالثة، بينما وصلت الدنمارك إلى النقطة الخامسة، وتأهلت إلى الدور المقبل كوصيفة للمجموعة.

ويواجه منتخب "الديوك" في دور الـ16، صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات الأرجنتين، ونيجيريا، وآيسلندا، وكرواتيا، فيما تترقب الدنمارك كرواتيا متصدرة المجموعة.

المصدر: RT