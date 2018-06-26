أسينسيو يصف منتخب روسيا بـ "الخطير"

وصف الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، منتخب روسيا الذي سيواجهه "لاروخا" في الدور الـ16 لمونديال 2018، بالفريق الخطير والموهوب.

ونقلت وكالة تاس عن أسينسيو قوله: "منتخب روسيا هو مستضيف مونديال 2018، ويضم في صفوفه لاعبين جيدين قدموا مباراتين رائعتين (أمام السعودية ومصر)، وهاجموا بشكل رائع... يجب أن نكون مستعدين لهذه المواجهة، منتخب روسيا فريق خطير، ولديه لاعبون موهوبون".

وأشار أسينسيو إلى أن منتخب بلاده إسبانيا سيحلل الأخطاء التي ارتكبها الفريق الروسي في المباريات السابقة، وقال: "هذه البطولة خاصة، إنها منافسة خاصة، كل المباريات تتطلب أقصى قدر من التفاني. نحن بحاجة إلى متابعة أصغر التفاصيل".

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وستقام مواجهة روسيا وإسبانيا الأحد المقبل، في ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب إسبانيا لم يسبق له على مدار مشاركاته في نهائيات كأس العالم، الفوز على مستضيف المونديال.

المصدر: RT