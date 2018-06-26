مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة أستراليا والبيرو

يحتضن ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي، اليوم الثلاثاء في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مرتقبة بين منتخبي أستراليا والبيرو ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب أستراليا، الهولندي بيرت فان مارفيك، والمدير الفني لنظيره البيروفي، الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، مباراتهما الثانية في مونديال 2018:

المصدر: twitter/fifaworldcup

أليكسي اسبر