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رقم قياسي لركلات الجزاء في مونديال روسيا

26 يونيو 2018 | 10:46 GMT
رقم قياسي لركلات الجزاء في مونديال روسيا
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Murad Sezer / Reuters

شهدت مباراة إيران والبرتغال أمس الاثنين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا تحطيم الرقم القياسي لعدد ركلات الجزاء في مونديال واحد.

وتم كسر الرقم القديم بعد حصول البرتغال على ركلة الجزاء التي أهدرها كريستيانو رونالدو، لتكون الركلة الـ19 منذ بداية مونديال روسيا.

والرقم السابق كان 18 ركلة في كل من مونديال 1990 و1998 و2002.

ثم تعزّز الرقم القياسي إلى 20 بعد حصول إيران على ركلة سجّل منها كريم أنصاري فارد هدف التعادل.

وخلال الـ36 مباراة التي أجريت حتى الآن، احتسبت 20 ركلة جزاء، سجل منها 15، بينما أُهدرت 5 ركلات، فيما ساعدت خاصية تقنية الفيديو في احتساب 10 ركلات جزاء.

المصدر: وكالات

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