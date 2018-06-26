رقم قياسي لركلات الجزاء في مونديال روسيا

شهدت مباراة إيران والبرتغال أمس الاثنين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا تحطيم الرقم القياسي لعدد ركلات الجزاء في مونديال واحد.

وتم كسر الرقم القديم بعد حصول البرتغال على ركلة الجزاء التي أهدرها كريستيانو رونالدو، لتكون الركلة الـ19 منذ بداية مونديال روسيا.

والرقم السابق كان 18 ركلة في كل من مونديال 1990 و1998 و2002.

#IRN #POR

ركلة جزاء كريستيانو كانت رقم 19 في #روسيا2018

هو رقم قياسي جديد لعدد ركلات الجزاء المحتسبة في نفس النسخة!

الرقم السابق: (18) في 1990 و 1998 و 2002 .

(غير متضمنة ركلات الترجيح) #IRNPOR #روسيا2018 pic.twitter.com/pRVj5Qj8TA — @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 25 июня 2018 г.

ثم تعزّز الرقم القياسي إلى 20 بعد حصول إيران على ركلة سجّل منها كريم أنصاري فارد هدف التعادل.

وخلال الـ36 مباراة التي أجريت حتى الآن، احتسبت 20 ركلة جزاء، سجل منها 15، بينما أُهدرت 5 ركلات، فيما ساعدت خاصية تقنية الفيديو في احتساب 10 ركلات جزاء.

المصدر: وكالات