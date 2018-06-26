مباريات اليوم الثلاثاء في مونديال روسيا 2018

سيتحدد اليوم الثلاثاء مصير خمسة منتخبات في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، من بينها الأرجنتين.

وستقام مباراتان ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في وقت واحد، في الساعة (17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

والمباراتان بين كل من:

- دنمارك وفرنسا

- أستراليا وبيرو.

ويتنافس منتخبا الدنمارك وأستراليا على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، بعد أن ضمن منتخب فرنسا صعوده إلى الدور الثاني.

بينما تتصارع ثلاثة منتخبات على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الرابعة، وهي نيجيريا وآيسلندا والأرجنتين، بينما ذهبت البطاقة الأولى لكرواتيا.

والمباراتان ستجريان في الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمعان كلا من:

- نيجيريا والأرجنتين

- آيسلندا وكرواتيا

المصدر: RT

نايف الكوردي