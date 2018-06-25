"عكاظ" السعودية تعتذر عن عنوانها الساخر من منتخب الفراعنة

اعتذرت صحيفة "عكاظ" الرياضية السعودية على عنوان غلافها الساخر من منتخب مصر بعد فوز الأخضر على الفراعنة (2-1)، في الجولة الختامية من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

ونشرت الصحيفة واسعة الانتشار صورة للنجم المصري محمد صلاح وبجواره إحدى الأواني المستخدمة فى طهي "الكابسة" التي استلهم منها العنوان "كبسناهم".

برافو للمسؤولين عن جريدة عكاظ @OKAZ_online لقتلهم الفتنة قبل انتشارها .. وتصحيحهم خطأ المانشيت الاساسي ليهم بعد نهاية مباراة مصر والسعودية...



والاعتذار يبقي من شيم الكبار ... برافو pic.twitter.com/8IWCJxixvb — K.Saeedكريم سعيد (@KarimSaid) June 25, 2018

غلاف صحيفة عكاظ بعد فوز منتخب السعودية على مصر "كبسناهم" لكن بعد الهجوم تم تغيير العنوان والاعتذار "فوزنا فوزكم"#في_روسيا pic.twitter.com/fRtcdzK2xg — FilGoal (@FilGoal) June 25, 2018

وهاجم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المصريون والسعوديون على حد سواء، الصحيفة وطالبوها بالاعتذار وحذف صورة الغلاف الساخر واستبدالها بأخرى تحمل عنوان "حقكم علينا.. فوزنا فوزكم".

المصدر: كالات

نايف الكوردي