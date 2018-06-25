أشهر مشجع برازيلي يطلب الجنسية الروسية

أبدى المشجع البرازيلي، توميرا سافوي، رغبته في الحصول على الجنسية الروسية، بعد الحفاوة الكبيرة التي تلقاها هنا منذ قدومه لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018.

ونقل موقع "ميترو" عن توميرا سافوي، قوله: "أنا أحب روسيا. من فضلك، الرئيس بوتين، أعطني الجنسية".

وظهر توميرا سافوي يردد عبارات باللغة الروسية خلف بعض المشجعين الروس.

وكان المشجع البرازيل قد صرح في مقابلة مع القناة الخامسة بأن روسيا "جميلة ورائعة". وأضاف: "شكرا لك روسيا".

المصدر: " 5-tv.ru "