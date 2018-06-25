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رسميا.. الاتحاد المصري يحسم أمر مدرب الفراعنة

25 يونيو 2018 | 17:54 GMT
رسميا.. الاتحاد المصري يحسم أمر مدرب الفراعنة
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/ Reuters

أبلغ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا المدير الفني لمنتخب الفراعنة، الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعدم التجديد له بعد مباراته الختامية ضد السعودية، في مونديال روسيا 2018.

ووجه الاتحاد المصري الشكر للمدرب الأرجنتيني على الفترة التي قضاها في قيادة المنتخب ومساهمته في فوز الفراعنة بلقب أفضل منتخب إفريقي، بعد فوزه بوصافة كأس الأمم الإفريقية، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

كما وجه مجلس الإدارة الشكر أيضا للجهاز المعاون المصري أسامة نبيه ومحمود فايز وأحمد ناجي لترك الحرية الكاملة للمدرب الجديد لاختيار جهازه المعاون.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا عقب العودة إلى مصر لتشكيل لجنة فنية لسرعة حسم التعاقد مع مدرب أجنبي بديلا لكوبر نظرا لضيق الوقت ومشاركة مصر في التصفيات الأفريقية بعد 3 أشهر.

المصدر: وكالات 

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