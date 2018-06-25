مدير القسم الإعلامي لمنتخب مصر يؤكد جاهزية الفراعنة لمواجهة الأخضر

صرح مدير القسم الإعلامي لمنتخب مصر، أسامة إسماعيل، لـ RT أن منتخب بلاده جاهز تماما لخوض مباراته ضد نظيره السعودي، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة لدور المجموعات في مونديال روسيا.

وقال أسامة إسماعيل، في اتصال مع RT: "المنتخب المصري بدأ استعداداته للمباراة فور انتهاء مواجهته مع روسيا. جميع اللاعبين بصحة جيدة وحالة ممتازة، ما عدا لاعب واحد وهو عمر جابر الذي يشعر بآلام في القدم وتدرب بمفرده، وخرج من القائمة. وتشكيلة المنتخب لمباراة اليوم لن تشهد تغييرات كبيرة للمحافظة على ثباته واستقراره، لأن الهدف الذي يبتغيه الجهاز الفني من هذه المباراة ليست مباراة شرفية، ولكن الفوز فيها سيكون الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم".

وأعرب مدير القسم الإعلامي للمنتخب المصري عن أمله في أن يكون محمد صلاح وزملاؤه عند حسن ظن الجماهير المصرية وغيرها التي حظت بحفاوة كبيرة في روسيا.

وتوقع أسامة إسماعيل فوز منتخب بلاده على نظيره السعودي، في الديربي العربي، ضمن البطولة.

المصدر: RT