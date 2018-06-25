بايرن ميونخ يرفض عرض ريال مدريد لعقد صفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رفع عرضا تقدم به ريال مدريد، لعقد صفقة تبادلية.

وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية، إن ريال مدريد، عرض مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما في صفقة تبادلية إضافة لمبلغ مالي، مقابل التعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس بايرن ميونخ، أولي هونيس، رفض التخلي عن مهاجمه البولندي، الذي يمتد عقده مع النادي البافاري حتى 2021".

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي (29 عاما)، 41 هدفا في 48 مباراة لعبها في مختلف المسابقات مع الفريق البافاري، خلال الموسم المنصرم.

ولكن المهاجم البولندي فشل فشلا ذريعا في قيادة منتخب بلاده إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، حيث خرج من المونديال مبكرا، بعد الجولة الثانية، إثر تعرضه لهزيمتين متتاليتين، أمام كل من اليابان (1-2)، وكولومبيا (0-3)، ولم يسجل ليفاندوفسكي أي هدف في المباراتين.

ويتذيل منتخب بولندا قائمة المجموعة الثامنة من دون رصيد، وخرج بالتالي رسميا من مونديال روسيا 2018.

بينما انحصرت بطاقتا التأهل إلى الدور الثاني للبطولة بين كل من متصدري المجموعة اليابان والسنغال برصيد أربع نقاط لكل منهما، وكولومبيا صاحبة المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي