بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم يوضح آلية اختيار معسكره "غروزني"

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اختيار مقر معسكر المنتخب الدائم خلال مشاركته في بطولة كأس العالم، حكمته اعتبارات عديدة وفق نظم الاتحاد الدولي (FIFA) واللجنة المنظمة للبطولة.

وأصدر الاتحاد المصري للعبة بيانا، وضح فيه آلية اختيار مقر معسكر منتخب الفراعنة، وذلك حسب النقاط التالية:

- كانت مدينة غروزني ضمن الخيارات على موقع الفيفا المتاحة أمام المنتخب الوطني من بين المقرات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي.

- قامت إدارة الفريق بصحبة المدير الفني بتفقد المقار المتاحة، ووقع اختيار المدير الفني على مدينة غروزني لأسباب فنية بتجاور ملعب التدريب مع فندق الإقامة، حيث أنه ملاصق للفندق مقر الإقامة، وباعتباره أفضل ملعب تدريب من الملاعب المتاحة، ويبعد مقر الإقامة بها عن المطار ب 7 دقائق فقط، فضلا عن بعد المقر عن أي ضجيج.

- تم اتباع ما ورد في التعميم رقم 2 الصادر عن الاتحاد الدولي والخاص بنظام الإقامة خلال البطولة، حيث يتحمل الاتحاد الدولي نفقات الإقامة بمحاسبة الفنادق التي ينزل بها كل فريق.

- تتم آلية هذه المحاسبة من الاتحاد الدولي إلى إدارات الفنادق مباشرة على أساس الفواتير المرسلة من الفيفا للاتحاد المصري في هذا الشأن، ويسدد الاتحاد المصري هذه الفواتير للفيفا من الحصة الممنوحة له وهي الحصة نفسها الممنوحة لجميع الفرق المشاركة، بما لا يدع أي مجال لأي جهة أخرى في دفع أي مستحقات مالية على المنتخب.

- جميع الفنادق التي أقام بها المنتخب الوطني قبيل مشاركته في المباريات الثلاث بالبطولة بثلاث مدن مختلفة، أيضا من اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويسري عليها النظام المحاسبي نفسه الذي تم تطبيقه في معسكر الفريق بغروزني.

المصدر: "facebook/efasocial"

نايف الكوردي