مشجعو الفريق الإيراني حرموا رونالدو النوم!

تشهد مدينة سارانسك اليوم، مباراة منتخبي البرتغال وإيران ضمن تصفيات المجموعة В التي تضم منتخبي إسبانيا والمغرب حيث تحافظ البرتغال وإيران على فرص الوصول إلى ثمن النهائي.

وتجمع بعض المشجعين الإيرانيين، تحت نوافذ الفندق الذي نزل فيه لاعبو منتخب البرتغال وهم يرددون الأغاني، وواصلوا الغناء والصراخ طوال الليل ليحرموا بذلك لاعبي المنتخب البرتغالي من النوم.

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وظهر كابتن المنتخب الوطني البرتغالي كريستيانو رونالدو في النافذة وألمح بحركة إيمائية للمشجعين الإيرانيين بأنه يرغب بالنوم.

وعلى ما يبدو أثار ذلك حياء المشجعين وهدأ الصخب قرب الفندق وحوله.

المصدر: فيستي رو

ادوارد سافين